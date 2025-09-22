Dos detinguts a la Bisbal per robar una bossa de mà en una àrea de servei de l'AP-7

TARRAGONA 22 set. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir dissabte a la Bisbal del Penedès (Tarragona) dos homes de 56 i 42 anys per presumptament robar una bossa de mà en una furgoneta aparcada a l'àrea de servei de l'AP-7, els quals posteriorment van fugir per l'autopista amb "maniobres perilloses" sense obeir les ordres dels agents, informa la policia catalana en un comunicat.
Els fets es van produir cap a les 15.15 hores quan una patrulla de paisà va detectar el furt i van seguir el vehicle per l'AP-7, en la fugida del qual va arribar als 190 km/h, però va ser interceptat a l'AP-2 a altura de la Bisbal del Penedès.
En l'escorcoll del vehicle els agents van trobar la bossa de mà amb objectes personals com un telèfon mòbil, ulleres i documentació, per la qual cosa van ser detinguts i, després de prestar declaració a comissaria, van quedar en llibertat amb l'obligatorietat de presentar-se davant el jutge quan siguin requerits.