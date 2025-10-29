Dos detinguts a Bellvís (Lleida) per compres fraudulentes amb les targetes d'un mort

LLEIDA 29 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 46 anys i una dona de 42 per presumptament dur a terme compres fraudulentes i extreure diners amb les targetes bancàries d'un mort del qual ella era cuidadora a Bellvís (Lleida), informen en un comunicat aquest dimecres.
La investigació va començar a mitjans de setembre arran de la denúncia d'una persona per unes operacions fraudulentes valorades en més de 2.000 euros, i els presumptes autors accedien al domicili del mort per utilitzar les seves targetes.
Finalment, han passat a disposició judicial aquest dimecres al matí acusats d'un presumpte delicte d'estafa i de robatori amb força.