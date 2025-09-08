Dos detinguts a Bellpuig (Lleida) per presumpta venda de droga

LLEIDA 8 set. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir dijous dos homes de 37 i 41 anys a Bellpuig (Lleida) com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública i un altre de resistència i desobediència als agents de l'autoritat, informa el cos policial en un comunicat aquest dilluns.
Els fets es van produir cap a les 22.00 hores, quan una patrulla va detectar dos homes en actitud sospitosa a l'interior d'un vehicle i, després d'un seguiment discret, els agents van veure com un d'ells donava a l'altre un embolcall a canvi d'uns bitllets.
En identificar-se com a policies, tots dos van provar de fugir corrents i es van resistir activament, però finalment van ser detinguts a l'interior d'un edifici del carrer Pompeu Fabra, on els van confiscar 620 euros en efectiu, una navalla amb restes de droga i un mòbil apagat de dubtosa procedència.