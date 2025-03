Dos detinguts a Barcelona per estafar 40.000 euros a persones estrangeres en situació vulnerable

BARCELONA 15 març (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 54 i 43 anys, amb deu antecedents policials, com a presumptes autors de 25 delictes d'estafes bancàries i deu delictes lleus de furt, que actuaven a l'Hospitalet de Llobregat, Badalona i Barcelona i estafaven persones amb nacionalitat pakistanesa i en situació de vulnerabilitat.

Les detencions es van produir el passat 10 de març al districte de Sant Andreu de Barcelona, després d'una investigació iniciada aquest febrer, segons informa la policia catalana aquest dissabte en un comunicat.

Els autors convencien les víctimes perquè demanessin una ajuda econòmica pública, guanyant-se la seva confiança per parlar la mateixa llengua, i s'oferien a acompanyar-la per tramitar l'ajuda en una entitat bancària, moment que aprofitaven per observar el codi de seguretat i robar la seva targeta.