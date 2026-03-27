Dos detinguts a Balaguer i un altre a Lleida per 3 robatoris amb força en establiments

LLEIDA 27 març (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes a Balaguer (Lleida) i un altre a Lleida per 3 robatoris amb força en establiments entre dimarts i dijous, informen en un comunicat aquest divendres.
Els detinguts a Balaguer són dos homes de 24 anys i 20 anys, respectivament, i a un se l'acusa d'un robatori amb força en un establiment després d'emportar-se la caixa registradora, mentre que a l'altre se'l vincula amb un robatori amb violència a una dona i dos amb força en trasters de la localitat, on suposadament va sostreure dues bicicletes valorades en 3.700 euros.
El tercer detingut va ser enxampat 'in fraganti' després de presumptament entrar a robar en una empresa de la ciutat de Lleida i els tres arrestats ja han passat a disposició judicial.