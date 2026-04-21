Dos detinguts a Badalona per extorsionar una parella a qui van prestar 2.000 euros

BARCELONA 21 abr. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir el 16 d'abril a Badalona (Barcelona) una dona i un home de 26 anys per presumptament amenaçar i extorsionar una parella a qui van deixar 2.000 euros, arribant-los a reclamar 50.000 euros a través d'intimidacions i retenir il·legalment un dels dos.
La parella va contractar un préstec fa quatre anys, i després de retornar-lo, els delinqüents van incrementar de manera arbitrària la xifra i van arribar a retenir il·legalment un dels dos, a qui li van robar tot el que duia al damunt, informa el cos autonòmic en un comunicat.
Per això, van ser detinguts i ja han passat a disposició judicial, si bé dues persones més també estan sent investigades i no es descarten noves detencions.