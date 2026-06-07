Dos detinguts a Badalona (Barcelona) per una baralla entre ells amb armes blanques

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 7 juny (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra, en col·laboració amb la Guàrdia Urbana de Badalona (Barcelona), han detingut aquest diumenge al migdia a dues persones per una palea entre ells amb arma blanca al barri de la Salut del municipi.
En un comunicat, el consistori ha explicat que la disputa ha començat a l'interior d'un habitatge, on ambdues persones s'han agredit mútuament amb armes blanques, després del que s'han traslladat a la via pública i han continuat enfrontant-se.
Tots dos detinguts han resultat ferits i han estat traslladats a centres hospitalaris.