Publicat 07/06/2026 16:19

Dos detinguts a Badalona (Barcelona) per una baralla entre ells amb armes blanques

Archivo - Arxivo - Un cotxe dels Mossos d'Esquadra.
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 7 juny (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra, en col·laboració amb la Guàrdia Urbana de Badalona (Barcelona), han detingut aquest diumenge al migdia a dues persones per una palea entre ells amb arma blanca al barri de la Salut del municipi.

En un comunicat, el consistori ha explicat que la disputa ha començat a l'interior d'un habitatge, on ambdues persones s'han agredit mútuament amb armes blanques, després del que s'han traslladat a la via pública i han continuat enfrontant-se.

Tots dos detinguts han resultat ferits i han estat traslladats a centres hospitalaris.

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