Dos detinguts amb 65 quilos d'haixix i 6 de cocaïna a Martorell (Barcelona)

BARCELONA 17 abr. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir el 13 d'abril a Martorell (Barcelona) dos homes que presumptament duien a l'interior de dos vehicles 65 quilos d'haixix i 6 de cocaïna simulant ser una empresa de paqueteria.
Els agents van observar com un dels dos cotxes es va aturar davant un local comercial on el conductor va entregar un paquet, i en sortir l'individu es va desplaçar fins a la ubicació del segon vehicle i van reprendre la marxa.
Els Mossos van sospitar i, després de seguir-los, van comprovar la mercaderia, on van localitzar cinc grans caixes amb etiquetaje d'enviament a països europeus amb màquines d'aigua a pressió, però que contenien la droga.
Van localitzar més paquets a Martorell, Pallejà, Santa Coloma de Cervelló i Sant Vicenç dels Horts, i diversos locals que gestionen enviaments de paqueteria que ja havien enviat els paquets a la seu central de Vilanova.
Finalment, els Mossos van detenir els dos homes (sense antecedents penals) per presumpte tràfic de drogues i ja han passat a disposició judicial.