Dos detinguts amb 100 quilos d'haixix i 20 de marihuana en un pis turístic de Barcelona

BARCELONA 5 maig (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir el 30 d'abril a primera hora de la tarda dues persones per presumptament tenir en un pis turístic del barri del Raval de Barcelona 100 quilos d'haixix i 20 de marihuana, informen fonts de la policia catalana a Europa Press.
A l'habitatge, situat al carrer Sant Pere Mitjà, també van localitzar un vapejador i llaminadures amb THC, 6.900 euros en efectiu i una arma curta de foc real.
Els detinguts estaven de pas a Barcelona i van ser interceptats a punt d'anar-se'n de la capital catalana; la investigació, assumida per la Unitat Regional de Salut Pública, continua oberta per esclarir els fets.