Dos detinguts a Alpicat en un control policial amb 1 quilo d'haixix

LLEIDA 8 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir dilluns passat en un control policial a Alpicat (Lleida) un home de 25 anys i una dona de 19 per presumptament transportar una bossa que contenia 100 dosis d'haixix, amb un pes total d'un quilo, informen en un comunicat aquest dimecres.
Els fets van tenir lloc al voltant de les 15.45 hores en un control preventiu de pas a l'N-240, quan els agents van veure un vehicle que s'hi anava a incorporar, però va fer una maniobra evasiva i va continuar per l'A-2, per la qual cosa una patrulla de paisà el va seguir de manera discreta.
En saber que el conductor era d'Alpicat, els Mossos van muntar un control a l'entrada del municipi i els sospitosos van llançar una bossa de plàstic per la finestra abans d'arribar-hi, però després d'identificar-los, van ser arrestats per un delicte contra la salut pública i passaran aquest dimecres a disposició judicial.