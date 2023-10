Dos detinguts a Aiguaviva (Girona) per presumptament robar fingint ser policies

GIRONA, 18 oct. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes a l'AP-7 a Aiguaviva (Girona) per presumptament cometre robatoris a la carretera fingint ser policies.

Segons una publicació a X d'aquest dimecres recollida per Europa Press, van detectar els presumptes autors de matinada aturats darrere un camió estacionat per cometre un robatori.

La policia ha confiscat el material utilitzat per fer-se passar per agents, com una sirena de llum blava, dos braçalets amb la paraula 'police', unes pistoles i una porra.