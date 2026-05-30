Dos detinguts i 237 identificats en un dispositiu 'Kanpai' a Puigcerdà (Girona)

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
GIRONA 30 maig (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones i n'han identificat 237, que acumulaven 119 antecedents, en el marc d'un dispositiu 'Kanpai' contra la multireincidència aquest divendres a Puigcerdà (Girona).
Segons ha informat el cos en un comunicat aquest dissabte, el dispositiu es va dur a terme a l'entorn de la plaça Santa Maria, i les detencions es van dur a terme per infracció de la llei d'estrangeria i per incompliment de condemna.
El dispositiu també ha servit per fer controls en 6 locals on s'han obert diverses actes administratives i, en una segona fase, a partir de les 23 hores, es van practicar controls a la zona d'oci nocturn del municipi.
Es van aixecar 21 actes D-10, 9 per tinència de substàncies estupefaents, 7 per tinència d'armes blanques, una per una pistola d'airsoft, una per un esprai no homologat i tres per desobediència i faltes de respecte als agents i, a més, van intervenir un patinet elèctric i es va denunciar a 4 conductors que van donar positiu en controls d'alcoholèmia.
El dispositiu es va dur a terme amb la participació de la Policia Local, la Policia Nacional, Guàrdia Civil i Inspecció de Treball, a més d'efectius d'Arro i Urpa de Mossos.