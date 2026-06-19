Dos detinguts i 1.900 plantes de marihuana intervingudes a Sant Quintí de Mediona (Barcelona)

BARCELONA 19 juny (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir dijous dos homes de 22 i 46 anys per presumptament cultivar 1.900 plantes de marihuana en una nau industrial de Sant Quintí de Mediona (Barcelona), informen en un comunicat aquest divendres.
La investigació va començar a finals d'abril després que la companyia elèctrica alertés d'un consum energètic anòmal en una nau industrial sense activitat aparent.
Després de diverses investigacions, dijous es va practicar una entrada i escorcoll on van localitzar els dos homes i la droga, que ja han passat a disposició judicial.