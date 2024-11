Dos detinguts i 1.500 plantes de marihuana decomissades en una nau d'Esparreguera (Barcelona)

BARCELONA 8 nov. (EUROPA PRESS) -

Els agents de la Unitat d'Investigació de la comissaria de Martorell (Barcelona) de Mossos d'Esquadra van detenir el 4 i el 6 de novembre a dos homes de 27 i 30 anys com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública i un altre de defraudació del fluid elèctric, segons ha informat la policia en un comunicat aquest divendres.

La investigació va començar a principis d'octubre, quan els investigadors van tenir coneixement que en una nau industrial situada al polígon Can Comelles d'Esparreguera (Barcelona) hi havia una plantació de marihuana funcionant a ple rendiment.

Aquesta setmana es va realitzar una entrada i registre en la nau, on es va trobar una complexa instal·lació per conrear marihuana i 1.500 plantes en un estat inicial de creixement, així com borses d'escombraries amb 36 quilos de cabdells de marihuana.

La instal·lació estava connectada de forma fraudulenta a la xarxa elèctrica, per la qual cosa operaris de la companyia subministradora van desmuntar la instal·lació il·legal.

El 4 de novembre els Mossos van detenir a l'encarregat del manteniment de la plantació i, l'endemà passat, al llogater de la nau com a presumptes autors de tràfic de drogues i defraudació del fluid elèctric; tots dos han passat a la disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Martorell (Barcelona).