Dos dels alumnes ferits a Porqueres reben l'alta i el tercer està fora de perill

GIRONA 11 març (EUROPA PRESS) -
Dos dels tres alumnes que han resultat ferits aquest dimecres a Porqueres (Girona) durant un experiment han rebut l'alta hospitalària i el tercer es preveu que també pugui sortir en les pròximes hores o dijous al matí, ja que està fora de perill, expliquen fonts de la Conselleria de Salut a Europa Press.
Els menors, d'uns nou anys, estaven fent al pati de l'escola L'Entorn un experiment quan alguna cosa ha fallat i han patit cremades de diversa consideració.
Dels tres, un ha estat traslladat en helicòpter a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona i ha ingressat a la Unitat de Cremats, si bé ha estat el que ha patit més afectacions i per això continua a l'hospital; un altre també ha ingressat al mateix centre traslladat en ambulància i el tercer ha resultat ferit lleu i l'han atès a l'Hospital Josep Trueta de Girona.