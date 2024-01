Dos compareixents més de la comissió del Parlament sobre pederàstia comuniquen que no hi assistiran

BARCELONA, 26 gen. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretari de la Conferència Episcopal Tarraconense, Enric Termes, i el president del Tribunal Eclesiàstic de Barcelona, Santiago Bueno, han comunicat que no compareixeran en la sessió d'aquest dilluns de la comissió d'investigació sobre la pederàstia en l'Església del Parlament, han informat a Europa Press fonts parlamentàries.

Se sumen així a l'arquebisbe de Barcelona i president de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE), Joan Josep Omella, que ha comunicat per carta a la presidenta del Parlament, Anna Erra, que no hi assistirà per decisió "unànime i expressa" dels bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense.

En la sessió de dilluns, també hi estan citats a comparèixer en qualitat de testimoniatge el vicesecretari per a Afers Generals de la CEE, Carlos López, i l'advocat i representant de l'Oficina de Prevenció i Protecció d'Abusos de l'Arxidiòcesi de Tarragona, Carles Ferrer.