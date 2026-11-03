Dos carrils tallats a l'A-2 a Sant Joan Despí direcció Barcelona per un accident

BARCELONA 3 nov. (EUROPA PRESS) -
L'A-2 a Sant Joan Despí direcció Barcelona té dos carrils tallats arran d'un accident des d'aquest dimarts a les 7.52 hores.
Arran del succés s'acumulen 8 quilòmetres de cues, ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en una anotació a 'X' recollida per Europa Press.
Es produeixen retencions des de Sant Andreu de la Barca i també hi ha densitat d'Esparreguera a Abrera en sentit Barcelona i de Cornellà de Llobregat a Sant Joan Despí (Barcelona) en sentit Lleida.