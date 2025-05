GIRONA 13 maig (EUROPA PRESS) -

L'AP-7 a la Jonquera (Girona) en sentit nord té dos carrils tallats aquest dimarts a les 12.22 hores a causa d'un camió avariat a la via.

Com a conseqüència de l'afectació, només hi ha un carril obert i tres quilòmetres de cues, ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un missatge a X recollit per Europa Press.

Han afegit que a la mateixa via a Bàscara (Girona) també hi ha únicament un carril obert i un quilòmetre de retencions.