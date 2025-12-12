Dos carrils tallats a l'AP-7 entre Barberà i Santa Perpètua (Barcelona) per un accident

SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT (SCT)
BARCELONA 12 des. (EUROPA PRESS) -
L'AP-7 entre Barberà del Vallès i Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) en sentit sud té dos carrils tallats per un accident aquest divendres sobre les 8.02 hores.
Arran de l'incident es registren 4 quilòmetres de cues, ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
La Ronda de Dalt entre Esplugues de Llobregat i Cornellà de Llobregat (Barcelona) també té dos carrils tallats per un altre accident.