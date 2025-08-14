Dos carrils tallats a l'A-2 en Castellbisbal (Barcelona) pel xoc de dos camions

BARCELONA 14 ago. (EUROPA PRESS) -
L'A-2 a Castellbisbal (Barcelona) en sentit Barcelona té dos carrils tallats pel xoc de dos camions aquest dijous sobre les 9.40 hores.
Arran de l'accident, es registren 2,5 quilòmetres de cues i s'han activat 7 dotacions dels Bombers de la Generalitat i 3 dotacions del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), ha informat el Servei català de Trànsit (SCT) en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
Els treballs dels Bombers han servit per excarcerar a un dels conductors les cames del qual havien quedat atrapades i el SEM ha afirmat que el ferit ha estat traslladat en estat menys greu a l'Hospital de Martorell (Barcelona).