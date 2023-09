Donna Leon repassa els seus records i anècdotes "poc habituals" en les memòries 'La meva pròpia història'

"Sempre hi ha alguna cosa del que escriure", afirma l'autora



BARCELONA, 22 set. (EUROPA PRESS) -

L'escriptora nord-americana Donna Leon repassa els seus records d'infància i joventut i anècdotes curioses i "poc habituals" en les memòries 'La meva pròpia història', en què també plasma la seva admiració per l'òpera i Venècia, on ha ambientat les seves novel·les.

En una trobada telemàtica amb periodistes aquest divendres, Leon (Estats Units, 1942) ha explicat que 'La meva pròpia història', que publica Seix Barral en castellà i Edicions 62 en català, inclou articles que va escriure fa uns 25 anys i que publicar-los ha estat una cosa "accidental" que va decidir fer quan la seva editorial suïssa li ho va proposar.

Amb aquestes memòries vol demostrar que és una persona normal i corrent amb una gran curiositat per l'exterior, que l'ha portada a viure episodis curiosos i inusuals: "Si portes una vida en la qual et fas preguntes i dones voltes a les coses, et passaran coses poc habituals".

Les memòries abasten des de la seva infància a Nova Jersey fins a les seves aventures a l'Iran, on va ser professora d'anglès, a més de les seves vivències a la Xina i l'Aràbia Saudita, que reflecteixen la seva voluntat de no planificar mai res i el rebuig a instal·lar-se en un lloc concret durant molt temps.

FELICITAT, FUTUR I ÈXIT

L'autora de novel·la negra ha recordat que va tenir una infància feliç en el si d'una família alegre, i que créixer en aquest clima li ha permès viure la vida amb esperit optimista i trobar la felicitat en les coses petites, tot i que està amoïnada pel "futur de la humanitat" a causa de la crisi climàtica.

Preguntada per l'èxit, ha respost que buscar la fama és patètic i "arruïna la vida", i ha afegit que ella escriu perquè escriure ficció li resulta divertit i li produeix plaer, com també escoltar Richard Wagner, Georg Friedrich Händel i Wolfgang Amadeus Mozart.

"SEMPRE HI HA ALGUNA COSA DEL QUE ESCRIURE"

"Sempre hi ha alguna cosa del que escriure", ha defensat l'autora, que des del 1993 ha publicat més d'una trentena de novel·les protagonitzades pel comissari Guido Brunetti, sobre el qual ha confessat que li agradaria continuar escrivint.

A més de les novel·les de Brunetti, amb les quals va guanyar el Premi Pepe Carvalho 2016 i que s'han publicat a 35 països, Leon ha signat la novel·la negra 'Les joies del paradís' (2012) i els llibres d'assajos 'Sense Brunetti' (2006).