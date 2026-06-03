La donació i trasplantament d'òrgans puja "lleugerament" el 2026 a Catalunya

BARCELONA 3 juny (EUROPA PRESS) -
L'activitat de donació i trasplantament d'òrgans i teixits ha pujat "lleugerament" a Catalunya durant els primers quatre mesos de l'any, segons dades de l'Organització Catalana de Trasplantaments (Ocatt) i la Conselleria de Salut de la Generalitat amb motiu aquest dimecres del Dia Nacional del Donant.
En els primers quatre mesos del 2026, 128 persones han estat donants cadàver vàlids d'òrgans (33 de mort encefàlica i 95 de mort en asistòlia), un 4,1% més que en el mateix període de l'any anterior, quan van ser 123, i els donants vius han disminuït un 1,6%, després de passar de 63 a 62, informa el departament en un comunicat.
Aquest augment global de donants ha propiciat un lleuger increment dels trasplantaments fets, del 0,9%, després de passar de 461 el 2025 a 465 en els primers mesos del 2026: per òrgans, s'han fet 325 trasplantaments renals (+1,6%), 79 hepàtics (+9,7%), 24 cardíacs (+20%), 29 pulmonars (-23,7%) i 8 pancreàtics (-27,3%).
El rebuig familiar, d'un 23,5%, malgrat reduir-se respecte a l'any anterior, que era d'un 27,3%, continuen en un nivell superior a la mitjana històrica.
En els primers quatre mesos del 2026, 813 persones han estat donants de teixits, 14 més que l'any anterior, i amb data a 30 d'abril, un total de 1.375 persones estan en llista d'espera per rebre un òrgan a Catalunya.
En el total del 2025, 1.351 persones van poder rebre l'òrgan que necessitaven gràcies a l'altruisme de 370 donants i els seus familiars, que van donar el consentiment per a la donació, i 171 persones van donar un ronyó en vida.
El director de l'Ocatt, Jaume Tort, ha assegurat que s'ha d'estar orgullós del model de donació i trasplantament, però ha dit que és un model que "s'ha de cuidar i protegir, ja que el seu èxit depèn de tothom, entendre i ser conscient que quan una vida s'acaba pot representar l'oportunitat de viure o de millorar la qualitat de vida per a moltes altres persones".