La dona segons la Falange i el republicanisme, la Restauració i el Seat 600, en la PAU d'Història

L'examen, de la fase d'accés, s'ha fet aquest dimecres de 9 a 10.30
BARCELONA, 10 juny (EUROPA PRESS) -
Les proves d'accés a la universitat (PAU) d'Història a Catalunya han preguntat per la visió republicana de la dona i també segons la Falange, les classes socials i el sistema polític de la Restauració i el Seat 600 com a cotxe que es va posar de moda entre els sectors treballadors dels anys 60 i 70.
L'examen, consultat per Europa Press, s'ha fet aquest dimecres entre les 9 i les 10.30 hores i és el primer del segon dia de les PAU a Catalunya, també forma part de la fase d'accés --antiga general-- i els alumnes podien triar entre examinar-se d'Història o Filosofia.
El primer exercici era una anàlisi crítica de fonts i havien de respondre preguntes sobre dos textos: un era un fragment del discurs de Clara Campoamor a les Corts Constituents de la Segona República, el 1931, sobre el dret de la dona al sufragi; i l'altre, del 1941, era part del discurs de Pilar Primo de Rivera en el Consell Nacional de la Secció Femenina de la FET i les JONS.
Els estudiants havien d'identificar les idees fonamentals de tots dos textos i explicar quina imatge es tenia de les dones en la Segona República i el franquisme i quin paper es proposava assignar-los.
En el segon exercici, en el qual havien de triar dues opcions, havien de redactar un text fent servir uns termes històrics concrets: d'una banda, havien de fer un balanç de les lluites socials a Espanya, i especialment en la Catalunya de la Primera Guerra Mundial fins al cop d'estat de Miguel Primo de Rivera, com si fossin un sindicalista de la CNT el 1923 i amb conceptes com 'sindicat únic', 'pistolerisme' o 'La Canadenca'.
L'altra opció era escriure un text com si fossin una jove que entra a treballar a la casa d'una família burgesa a la Barcelona de finals del segle XIX i, a partir de la seva experiència, descriure les classes socials de l'Espanya dels primers anys de la Restauració, amb paraules com 'proletariat', 'eixamples' o 'Liceu'.
EXPOSAR UN TEMA I TIPUS TEST
El tercer exercici, també de triar entre A o B, consistia a exposar un tema: d'una banda, dues semblances i dues diferències entre els cop d'estat del 13 de setembre de 1923 i del 17-18 de juliol de 1936; i, de l'altra, dues característiques del sistema polític de la Restauració i dues més del sistema sorgit del procés de transició democràtica dels anys 70.
L'examen acaba amb un tipus test, en el qual, primer, es planteja a l'estudiant que és un periodista i ha d'entrevistar una família que va emigrar d'Andalusia a Barcelona durant els anys 60, amb preguntes sobre el fenomen del barraquisme, el procés migratori cap a Alemanya, Suïssa i Bèlgica, o el Seat 600 com un vehicle popularitzat durant l'època.
La segona part del test se situa el 23 de febrer del 1981, quan la Guàrdia Civil va entrar al Congrés dels Diputats per donar un cop d'estat, i com si els alumnes formessin part del cos de lletrats, i havien de respondre qui era el cap d'estat en aquell moment, el principal partit de l'oposició o com es deia el primer cop d'estat desarticulat el 1978.