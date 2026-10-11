Una dona resulta ferida en un tiroteig a Figueres (Girona)

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
GIRONA 11 oct. (EUROPA PRESS) -
Una dona ha resultat ferida en un tiroteig al barri de Bon Pastor de Figueres la matinada d'aquest diumenge, segons ha avançat 'El Caso' i han confirmat fonts policials a Europa Press.
Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís sobre les 3.30 hores procedent d'un centre sanitari en el qual es trobava la dona, després de comprovar que estava ferida per arma de foc.
La dona es trobava al carrer en el moment dels fets i es van produir diverses detonacions, tot i que cap altra persona va resultar ferida, i els Mossos investiguen el cas.