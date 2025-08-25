Una dona mor ofegada en una piscina de Cunit (Tarragona)

TARRAGONA 25 ago. (EUROPA PRESS) -
Una dona ha mort ofegada aquest diumenge a la tarda en una piscina de Cunit (Tarragona), segons ha informat aquest dilluns Protecció Civil de la Generalitat en un comunicat.
Es tracta de la quarta víctima mortal en una piscina des que va començar la campanya de bany el 15 de juny.
El telèfon d'emergències 112 va rebre l'avís a les 19.25 hores i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va desplaçar dues unitats terrestres, que van intentar reanimar a la dona sense èxit.