Una dona ferida crítica i tres homes ferits menys greus en un incendi a Mataró (Barcelona)

BARCELONA 24 març (EUROPA PRESS) -
Una dona ha resultat ferida crítica i tres homes es troben en un estat menys greu després d'un incendi en un pis de Mataró (Barcelona) a la tarda d'aquest dimarts, informen els Bombers de la Generalitat en una anotació a 'X' recollida per Europa Press.
El foc s'ha originat a la primera de les quatre plantes d'un edifici d'aquesta localitat i, després de rebre un avís a les 17.58 hores, els Bombers han activat 6 ambulàncies i han rescatat la dona, en estat crític, i els tres homes, atesos per la inhalació de fum.
La dona ha estat traslladada a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, mentre que dos dels homes es troben a l'Hospital de Mataró i l'altre ja ha estat donat d'alta al mateix lloc.