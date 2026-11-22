Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 22 nov. (EUROPA PRESS) -
Una dona ha quedat ferida en estat greu en caure un arbre sobre el seu vehicle a Matadepera (Barcelona), a la BV-1221, ha informat el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) en una publicació a 'X' aquest diumenge.
La dona ha estat traslladada en estat greu a l'Hospital de Terrassa i el SEM ha activat una ambulància.
L'episodi de vent a Catalunya ha deixat 9 persones ferides lleus a Barcelona, en caure un arbre durant la Cursa de les Dones, així com una persona ferida en estat greu per la caiguda d'un arbre al carrer de la Marina, i, a més, una altra persona ha resultat ferida lleu en caure-li un fanal a Sabadell (Barcelona).