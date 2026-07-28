Una dona en estat crític i una menor menys greu en l'atropellament a Barcelona

BARCELONA 28 jul. (EUROPA PRESS) -
Les persones atropellades per un cotxe aquest dimarts al migdia al carrer Aragó de Barcelona, a l'altura de la rambla Catalunya, són una dona i una menor d'edat: la primera es troba en estat crític i la segona ha resultat ferida menys greu.
Segons han informat fonts municipals a Europa Press, la dona ferida crítica ha estat atesa i traslladada pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a l'Hospital Clínic, mentre que la menor ha estat traslladada a l'Hospital Sant Joan de Déu.
L'accident s'ha produït aquest dimarts al migdia al número 260 del carrer Aragó de Barcelona, just on travessa amb la rambla Catalunya, i de seguida el SEM ha activat 3 ambulàncies per atendre les víctimes.