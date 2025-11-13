Una dona en estat crític després d'incendiar-se el seu pis a Santa Margarida de Montbui (Barcelona)

BARCELONA 13 nov. (EUROPA PRESS) -
Una dona ha quedat en estat crític després d'incendiar-se el seu pis a Santa Margarida de Montbui (Barcelona) aquest dimarts sobre les 19.08 hores, ha informat el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
En una altra publicació a 'X', els Bombers de la Generalitat han explicat que ha cremat una habitació en el primer pis d'un bloc de 5 plantes situat al carrer Lourdes de la localitat.
La dona ha estat traslladada a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona i els Bombers s'han desplaçat fins al lloc dels fets amb 4 dotacions.