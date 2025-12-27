Publicat 27/12/2025 14:43

Una dona en estat crític en caure-li un fanal a Sabadell (Barcelona) durant el temporal

Alerta del pla Inuncat
PROTECCIÓ CIVIL

BARCELONA 27 des. (EUROPA PRESS) -

Una dona ha resultat ferida greu aquest dissabte a migdia en caure-li un fanal a Sabadell (Barcelona) durant el temporal de vent i pluja, i ha estat traslladada a l'Hospital Parc Taulí en estat crític.

També un home ha resultat ferit lleu per l'incident, que ha passat sobre les 12.30 a la plaça Major junt el carrer Pedregar, informen Protecció Civil de la Generalitat i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) via X.

Protecció Civil ha advertit que durant les últimes hores s'estan incrementant les incidències per vent i pluja a l'àrea metropolitana de Barcelona i ha demanat "molta prudència en la mobilitat i les activitats en l'exterior", ja que el pla Inuncat segueix en alerta.

