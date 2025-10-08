La dona del detingut per presumpta violació a la seva filla a Lleida el denuncia per maltractaments

LLEIDA 8 oct. (EUROPA PRESS) -
La dona de l'home de 40 anys detingut per la presumpta violació a la seva filla de 21 al carrer a Lleida l'ha denunciat aquest dimarts a la tarda per maltractaments, informen fonts dels Mossos d'Esquadra a Europa Press.
Els presumptes fets van passar a Colòmbia quan tots dos hi residien, però ha estat aquesta setmana quan la dona ho ha explicat a la comissaria per denunciar-lo.
D'altra banda, l'acusat ha passat a disposició judicial aquest matí després que la policia catalana el detingués per infringir l'ordre d'allunyament de 200 metres que la magistrada li va imposar després de declarar dilluns per la presumpta violació, que va tenir lloc diumenge a la matinada en un carrer de Lleida.