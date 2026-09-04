La dona detinguda a Sant Adrià (Barcelona) per la mort d'un nadó és la seva mare

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 4 set. (EUROPA PRESS) -
La dona detinguda pels Mossos d'Esquadra aquest dijous per la mort d'un nadó a Sant Adrià de Besòs (Barcelona) és la seva mare, segons ha pogut confirmar Europa Press.
La policia catalana ha informat aquest divendres a través d'un comunicat de la detenció de la dona per la seva presumpta relació amb el cas, després que dimecres una dona encarregada de la neteja d'un edifici trobés sang al replà provinent d'una bossa d'escombraries, a l'interior de la qual hi havia el cos sense vida del bebè.
Fins al lloc s'hi van desplaçar diverses dotacions dels Mossos i del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), a més de la Divisió d'Investigació Criminal del cos policial, que s'ha fet càrrec de la investigació per aclarir les circumstàncies dels fets.