La dona d'Alves declara que va tornar "fent olor d'alcohol" la nit de la presumpta violació

BARCELONA, 6 febr. (EUROPA PRESS) -

La model Joana Sanz, dona del futbolista Dani Alves, ha declarat que la nit en la qual el seu marit està acusat de presumptament agredir sexualment una jove va tornar "molt borratxo, o sigui, fent olor d'alcohol".

Abans de començar l'interrogatori, el tribunal de l'Audiència de Barcelona que jutja el cas li ha recordat que en ser la seva dona podia optar per no atestar, però ha decidit fer-ho igualment després de ser proposada per la defensa d'Alves.

Ha afirmat que era a Barcelona després d'un viatge a Tenerife del qual va tornar amb Alves el dia anterior, i que havien acordat sopar plegats aquella nit, però al final no ho van fer perquè ell es va quedar amb els amics amb els quals havia quedat per dinar.

Sanz ha recordat que Alves va arribar cap a les 4 hores a casa, quan ella encara estava desperta, i que quan va entrar al dormitori "va xocar amb l'armari i una tauleta, i va caure desplomat al llit".

"NO PROCEDIA PARLAR AMB ELL"

Malgrat que ella continuava desperta, ha afirmat que no van parlar: "No procedia parlar amb ell, la veritat, en l'estat que va arribar. Considerava que era millor deixar-ho per al matí".

"L'endemà li vaig preguntar. Es va aixecar súper tard, no s'aixecava. Li vaig preguntar què havia passat i va dir que havia estat amb uns amics", i ha explicat que durant aquell dia havien parlat per whatsapp fins a les 23 hores, però al final no van sopar plegats.