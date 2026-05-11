La dona aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona continua asimptomàtica

Es troba "bé" i se li practicarà una segona PCR dissabte
BARCELONA, 11 maig (EUROPA PRESS) -
La dona en observació a la unitat d'aïllament de l'Hospital Clínic de Barcelona, després d'haver estat identificada com el contacte d'un cas d'hantavirus en un vol internacional, continua asimptomàtica i en bon estat després de donar negatiu en la primera PCR de dissabte.
Ho ha dit aquest dilluns en unes declaracions als mitjans el cap de Servei de Salut Internacional del Clínic, José Muñoz, qui ha dit que en principi dissabte se li practicarà una segona PCR tal com marca el protocol i ha transmès un missatge de tranquil·litat.
"L'hem estat visitant avui. Es troba bé, està asimptomàtica completament i seguim els protocols marcats" de salut pública, ha dit Muñoz, qui ha dit que pot fer vida normal en aquell espai.
Ha dit que la dona en observació es troba en una habitació d'aïllament amb uns protocols estrictes i amb mesures de bioseguretat, i ha subratllat que és una "molt bona notícia" el negatiu en la prova.
En cas que la segona prova PCR doni negatiu, que "és el més probable", el protocol marca que es valorarà com fer l'aïllament i el monitoratge durant 42 dies; si fos positiu, es tractaria com un cas.
Muñoz ha afirmat que si durant la setmana, abans de practicar la segona PCR, tingués símptomes es poden fer moltes coses en una intervenció mèdica específica segons el tipus de símptomes.
Preguntat per si en cas de donar positiu en algun moment seria traslladada a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, ha dit que aquesta decisió "no la prendrà" el Clínic, però ha dit que el centre té les mesures necessàries i està preparat per diagnosticar i tractar.
VA COMPARTIR VOL
El Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES) va identificar aquesta dona com un contacte amb hantavirus després de compartir vol amb una de les persones que van morir pel virus.
La dona, resident a Catalunya, no va ser identificada inicialment a causa d'un canvi de seient a l'avió, "circumstància que en va dificultar la localització en la primera reconstrucció de contactes".