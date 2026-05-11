La dona aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona continua asimptomàtica

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 11 maig (EUROPA PRESS) -
La dona en observació a la unitat d'aïllament de l'Hospital Clínic de Barcelona, després d'haver estat identificada com el contacte d'un cas d'hantavirus en un vol internacional, continua asimptomàtica i en bon estat general després de donar negatiu en la primera prova PCR.
Ho ha dit aquest dilluns en unes declaracions als mitjans el cap de Servei de Salut Internacional del Clínic, José Muñoz, qui ha dit que el cap de setmana se li practicarà una segona PCR tal com marca el protocol i ha transmès un missatge de tranquil·litat.
El Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES) va identificar aquesta dona com un contacte amb l'hantavirus després de compartir vol amb una de les persones mortes pel virus.