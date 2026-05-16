La dona aïllada en el Clínic de Barcelona dona negatiu en la segona prova PCR per hantavirus

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
Es manté asimptomàtica i en bon estat general
BARCELONA, 16 maig (EUROPA PRESS) -
La dona en observació a la unitat d'aïllament de l'Hospital Clínic de Barcelona, després d'haver estat identificada com a contacte d'un cas d'hantavirus en un vol internacional, ha donat resultat negatiu en la segona prova PCR practicada.
Segons informa el Departament de Salut de la Generalitat la nit d'aquest dissabte, d'acord amb els protocols de vigilància epidemiològica establerts per les autoritats sanitàries continuarà confinada i en observació en el Clínic durant el període previst de seguiment preventiu.
La persona aïllada es manté "asimptomàtica i en bon estat general", i el dispositiu assistencial i de salut pública continua actiu en coordinació amb les autoritats sanitàries de l'Estat.
El Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES) va identificar aquesta dona com a contacte amb l'hantavirus després de compartir vol amb una de les persones mortes pel virus.
La dona, resident a Catalunya, no va ser identificada inicialment a causa d'un canvi de seient a l'avió, "circumstància que va dificultar la seva localització en la primera reconstrucció de contactes".