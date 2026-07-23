Una dona de 74 anys mor ofegada en una platja de Calafell (Tarragona)

TARRAGONA 23 jul. (EUROPA PRESS) -
Una dona de 74 anys ha mort ofegada aquest dijous al migdia mentre es banyava a la platja de l'Estany-Mas Mel de Calafell (Tarragona), informa Protecció Civil en un comunicat.
El 112 ha rebut l'avís a les 11.50 hores i alertava d'una banyista que havien tret de l'aigua inconscient i que estaven intentant reanimar a la sorra; i Protecció Civil afegeix que en el moment de l'incident hi havia servei de vigilància i bandera verda en aquella platja.
S'hi han desplaçat 3 ambulàncies i un helicòpter medicalitzat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), a més de 2 patrulles dels Mossos d'Esquadra; i amb aquesta, ja són 13 les persones mortes a les platges catalanes des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny.