Una dona de 59 anys mor ofegada a la platja Mas Mel de Calafell (Tarragona)

TARRAGONA 30 ago. (EUROPA PRESS) -
Una dona de 59 anys i veïna de Barcelona ha mort ofegada aquest dissabte al matí a la platja Mas Mel de Calafell (Tarragona), informa Protecció Civil de la Generalitat en un comunicat.
El 112 ha rebut l'avís per part dels socorristes de la platja a les 11.45 hores, quan la dona s'ha indisposat a l'aigua, i la seva filla l'ha tret fins a la sorra, on se li han practicat maniobres de reanimació cardiopulmonar sense èxit.
Aquesta és la vintena víctima mortal a les platges catalanes des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya d'estiu.