Una dona de 57 anys mor per un incendi en el seu habitatge a Vilanova i la Geltrú (Barcelona)

BARCELONA 3 maig (EUROPA PRESS) -
Una dona de 57 anys ha mort la matinada d'aquest diumenge arran d'un incendi en el seu habitatge, un primer pis al carrer Bonaire de Vilanova i la Geltrú (Barcelona).
Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís a les 01.03 hores, en el qual s'alertava de fum a l'interior d'un habitatge, per la qual cosa han desplaçat 3 dotacions fins al lloc, informa el cos en un comunicat aquest diumenge.
AL arribar al pis, els Bombers han localitzat el foc i han treballat en l'extinció de l'incendi, que ha afectat el mobiliari del menjador, mentre els efectius sanitaris atenien a una persona que s'havia rescatat de l'interior de l'habitatge i que finalment ha mort.
De l'interior del pis han rescatat també un gos, que ha mort, i després d'extingir l'incendi i fer els treballs de ventilació, els Bombers han valorat que l'immoble no ha resultat afectat estructuralment.
En aquest dispositiu han treballat, a més, tres ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i els Mossos d'Esquadra, que s'han fet càrrec de la investigació de les causes.