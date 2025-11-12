'Don Juan no existe' optarà al premi a millor estrena mundial en els International Opera Awards

BARCELONA 12 nov. (EUROPA PRESS) -
Els International Opera Awards han nominat l'òpera 'Don Juan no existe. Sobre lo que olvidamos y lo que permanece', un encàrrec del Festival Perelada, en la categoria de millor estrena mundial.
Estrenada el 8 d'agost del 2024 al Mirador del Castell de Peralada, aquesta òpera de cambra amb música d'Helena Cánovas és fruit directe del Premi Carmen Mateu Young Artist European Award, creat per la Fundació Castell de Peralada, informa el Festival Perelada en un comunicat d'aquest dimecres.
'Don Juan no existe' és una coproducció del Gran Teatre del Liceu de Barcelona i el Teatro de la Maestranza de Sevilla, amb la participació del Teatro Real i dels Teatros del Canal de Madrid.