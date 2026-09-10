El domini .cat fa 20 anys amb més de 118.000 registres actius

BARCELONA 10 set. (EUROPA PRESS) -
El domini .cat ha complert 20 anys amb més de 118.000 registres actius i s'ha consolidat com una "infraestructura d'ús quotidià", informa Accent Obert en un comunicat.
"Fa 20 anys vam entendre abans que ningú que teníem dret a un espai propi a internet i el vam omplir de vida", ha assegurat el president d'Accent Obert, Genís Roca, en un acte aquest dimecres al Museu Marítim de Barcelona per celebrar l'efemèride.
Roca ha subratllat que la celebració d'aquests 20 anys de domini "no són un punt i final, sinó un punt i seguit: el .cat ja no només és una infraestructura tecnològica, sinó una comunitat viva".
El president d'Accent Obert ha assegurat que el domini .cat "és més viu que mai, és la base sobre la qual construir el futur digital del català".
El conseller de Política Lingüística de la Generalitat, Francesc Xavier Vila, ha situat el futur del català digital com un repte compartit entre les institucions, els poders públics i la comunitat, i ha subratllat que iniciatives com el .cat són un exemple del que la societat civil és capaç de construir.