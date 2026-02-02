'Los domingos', 'Sorda' i 'Valor sentimental', guardonades amb els premis Família de cinema

Unanue - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 2 febr. (EUROPA PRESS) -
Les pel·lícules 'Los domingos', d'Alauda Ruiz de Azúa, i 'Sorda', d'Eva Libertad, han guanyat ex aequo l'Ona d'Or del Premi Cinematogràfic Família en l'apartat estatal, i la noruega 'Valor sentimental', de Joachim Trier, la de millor pel·lícula estrangera.
La guanyadora en el gènere d'animació ha estat 'El rei de reis', de Seong-ho Jang, i en documental 'Un estel fugaç', d'Ignasi Guerrero i Arturo Méndiz, i el premi a la trajectòria ha estat per al director Gustavo Ron, informa aquest dilluns l'Associación CinemaNet en un comunicat.
El director de CinemaNet i president del jurat, Daniel Arasa, ha afirmat que hi ha hagut discrepàncies en el jurat amb 'Los domingos', ja que alguns membres, reconeixent el respecte i elegància amb la qual es tracta la vocació religiosa, "qüestionen els seus valors en el camp familiar o educatiu".
Els guardons han reconegut Gustavo Ron, director de films com 'Mia Sarah' i 'Vivir para siempre', amb el premi a la trajectòria perquè en la seva obra "queden reflectits els valors humans, familiars, educatius i socials que tenen en compte" els premis.
Els premis Família són promoguts per l'Associación CinemaNet i han arribat a la 27a edició, i la gala de lliurament dels guardons tindrà lloc durant el mes de maig a Barcelona.