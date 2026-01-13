'Los domingos', 'Sirat', 'La cena', 'Sorda' i 'El cautivo' acaparen les nominacions als Goya

MADRID 13 gen. (EUROPA PRESS) -
'Los domingos', d'Alauda Ruiz de Azúa, 'Sirat', d'Oliver Laxe, 'Maspalomas', d'Aitor Arregi i Jose Mari Goenaga, 'La cena', de Manuel Gómez, 'Sorda', d'Eva Libertad, i 'El cautivo', d'Alejandro Amenábar acaparen gran part de les nominacions en la 40a edició dels Premis Goya, que es lliuraran a Barcelona, tal com ha anunciat aquest dimarts l'Acadèmia de Cine d'Espanya.
Els actors Toni Acosta i Arturo Valls han estat els encarregats d'anunciar les nominacions des de la seu de l'Acadèmia de Cine.
De les 218 pel·lícules inscrites als Premis Goya 2026, un total de 67 són òperes primes en comparació amb les 72 de l'any passat. D'aquestes 218 produccions, 123 són de ficció, 87 són documentals i 9 són d'animació.
Quant als guions inscrits, 129 són originals i 42, adaptats. També concorren aquest any 18 films europeus --tres menys que l'any passat-- i 15 llargmetratges iberoamericans --dos menys que l'edició anterior--, pel·lícules que en totes dues categories han estat seleccionades pels seus respectius països.
Aquesta edició premiarà amb el Goya d'Honor el cineasta, escriptor i periodista Gonzalo Suárez per la seva trajectòria "sorprenent" i "pionera" que abasta cinema, literatura i periodisme.