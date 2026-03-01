'Los Domingos', Millor pel·lícula als Premis Goya 2026

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 1 març (EUROPA PRESS) -
'Los Domingos' (Manu Calvo, Marisa Fernández Armenteros, Nahikari Ipiña, Sandra Hermida Muñiz) s'ha alçat amb el Premi Goya 2026 a la Millor Pel·lícula.
La cinta ha superat a 'La cena' (Cristóbal García, Lina Badenes, Roberto Butragueño); 'Maspalomas', Ander Barinaga-Rementeria Arano, Ander Sagardoy Múgica, Fernando Larrondo i Xabier Berzosa); 'Sirat' (Agustín Almodóvar, Esther García, Oriol Maymó i Xavi Font); i 'Sorda' (Adolfo Blanco, Miriam Vaig portar i Nuria Muñoz Ortín).
L'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques d'Espanya ha lliurat aquest dissabte els Premis Goya, els guardons més importants que es concedeixen al cinema espanyol, que celebren la seva 40 edició, una cerimònia que ha tingut lloc al Centre de Convencions Internacionals de Barcelona (CCIB).
'Los Domingos', d'Alauda Ruiz d'Azúa, ha aconseguit aquest diumenge el Goya a Millor Pel·lícula, en l'última categoria que s'ha lliurat en aquesta 40 edició, i es converteix en la quarta producció dirigida per una dona que aconsegueix aquest guardó.
"Produir 'Los Domingos' ha estat creure que el fet íntim també és polític, que mirar-nos fins i tot en el més incòmode ens fa avançar. Encara ens queda com a societat molts prejudicis per derrocar", ha assegurat la productora Sandra Hermida, que ha recollit el guardó, juntament amb els seus companys Marisa Fernández, Manu Calvo i Nahikari Ipiña.
Per la seva banda, Fernández ha assegurat que estan "feliços" d'haver obert les portes a Alauda Ruiz d'Azúa i haver confiat en ella. "Esperem i confiem que en els pròxims 10 anys, no hi ha per què esperar-ne 40, les dades d'aquest premi a Millor Pel·lícula no ens avergonyeixin", ha assenyalat.
Així mateix, ha cridat a seguir apostant per pel·lícules que parlin de "contradiccions" i que es comparteixin amb el públic que "segueix creient al cinema". "Això va per vosaltres. Us ho devem tot", ha agregat Fernández.
Amb aquest guardó, 'Los Domingos' ha guanyat un total de cinc Goyas en aquesta nit, dels 13 als quals aspiraven.