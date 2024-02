El Dogc publica l'emergència per sequera a les àrees de Barcelona i Girona

BARCELONA, 2 febr. (EUROPA PRESS) -

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (Dogc) ha publicat aquest divendres la resolució per la qual es declara en "estat d'emergència per sequera hidrològica" el sistema Ter-Llobregat, el qual proveeix a 202 municipis de Barcelona i la seva àrea metropolitana, així com de Girona i el seu entorn.

La resolució, recollida per Europa Press, produeix efectes des d'aquest mateix divendres i arriba després que la Generalitat declarés l'emergència aquest dijous després de la decisió de la Comissió Interdepartamental de la Sequera per la baixada dels 100 hectòmetres cúbics en les reserves d'aquests embassaments.

Per això, s'ha declarat l'entrada en "estat de sequera pluviométrica extrema" dels unitats d'explotació del Llobregat, Mitjà Llobregat (Barcelona), Ruidecanyes (Tarragona), Ter i Banyoles (Girona).

També la sortida d'estat d'alerta per sequera hidrològica i la tornada a la prealerta de la unitat d'explotació del Consorci d'Aigües de Tarragona en millorar l'estat de l'embassament de Mequinensa, situat a Saragossa

Aquest divendres, un total de 239 municipis de Catalunya es troben ja en emergència: 202 són del sistema Ter-Llobregat, 22 de l'aqüífer del Fluvià-Muga, 12 de l'embassament de Darnius-Boadella (Girona), 2 del de Riudecanyes, i Vallirana que depèn de la unitat Anoia-Gaià (Barcelona) i que va demanar unilateralment entrar en emergència per la falta de reserves hídriques.