Un documental sobre el Museu Munch d'Oslo aborda la seva influència en la transformació de la ciutat

El film de Morrosko Vila-San-Juan reflecteix l'impacte arquitectònic de l'Estudio Herreros de Madrid



BARCELONA, 15 set. (EUROPA PRESS) -

El cineasta Morrosko Vila-San-Juan acaba d'estrenar el seu documental 'Más que un museo', sobre la construcció del Museu Munch a Oslo (Noruega) i la influència de l'edifici en l'actual transformació de la ciutat.

El van projectar Juan Herreros i Jens Richter, del taller d'arquitectura madrileny Estudio Herreros, i es va concebre i es va construir durant 12 anys fins a la seva inauguració, l'octubre del 2021.

DEBAT PÚBLIC I CULTURAL

El documental justifica el seu títol reflectint el debat públic que hi va haver a Oslo per assimilar el disseny que es va imposar en el concurs convocat per l'Ajuntament per exposar els quadres que el pintor Edvard Munch va donar a la ciutat.

Mentre es descriu l'edifici, van opinant els arquitectes, diversos ciutadans i també persones decisives en la transformació de la ciutat.

Parlen sobre la forma del museu (el contrast de la seva verticalitat amb l'horitzontalitat d'Oslo) i sobre haver-lo situat al costat de dos grans equipaments culturals moderns (l'Òpera del 2008 i la Biblioteca del 2020), la qual cosa va causar un dilema urbanístic per unir-los en lloc de separar-los.

LA CREACIÓ D'UN DISTRICTE

Són al nou districte de Bjorvika, un barri de disseny i serenitat on hi va haver un estressant port de contenidors, i això també provoca un debat sobre els canvis a Noruega i la gentrificació de les ciutats europees.

La nova seu del Museu Munch són 13 plantes de gairebé 60 metres aixecades amb els criteris arquitectònics d'eficiència d'una 'passive house', amb 1,5 milions de visitants a l'any i moltes més funcions culturals que les d'una pinacoteca.

'Más que un museo' està produït per Yolanda Blázquez (de Monsieur Alain) i el mateix Morrosko Vila-San-Juan amb la participació de Caixaforum+, plataforma online que l'acaba d'estrenar, i el guió també és del director i la productora.

El periodista i cineasta Morrosko Vila-San-Juan (Barcelona, 1970) ha centrat la seva filmografia per a cinema i televisió en temes culturals, socials, ciutadans i arquitectònics, com 'Barcelona era una festa' (2010), sobre l''underground' barceloní dels anys 70, i 'Sang i salsa de tomàquet. Els fantasmes de Joan Perucho' (codirigit amb Julià Guillamon, 2023).