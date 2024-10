El documental 'Un estel fugaç' narra com s'afronta la malaltia i el dol per un nadó

Divendres s'estrena als cinemes la pel·lícula d'Arturo Méndiz i Ignasi Guerrero, pare del nen

BARCELONA, 10 oct. (EUROPA PRESS) -

Els cineastes Ignasi Guerrero i Arturo Méndiz estrenaran aquest divendres als cinemes de tot Espanya el documental 'Un estel fugaç', que han dirigit per explicar com Guerrero i la seva família van afrontar la malaltia del seu nadó i el dol per ell als 4 mesos de néixer.

Set anys després, Guerrero protagonitza la pel·lícula refent el camí des que el seu fill va néixer: retroba metges, infermeres i altres pares amb els quals va coincidir a l'UCI de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona i junts recorden la contribució de cadascú a l'experiència.

Tots ells van recordant amb el protagonista, emocionats però serenament, com van anar assimilant cada notícia de la malaltia del nadó, que no va superar l'última de les operacions de cor.

Guerrero també explica que, mentre era a l'UCI amb el nen, va recordar la mort del seu propi germà i com havia impactat en la seva mare, per la qual cosa va témer que la seva dona patís tant com havia patit la seva mare.

Una de les conclusions dels personatges i coprotagonistes del procés és la importància de parlar dels nens que han perdut, en contrast amb l'ocultació social de la mort, que obstaculitza el dol i augmenta la solitud.

Per això mateix, el documental inclou diàlegs amb els germans del nen, als quals els seus pares expliquen de manera natural què va passar amb el nadó.

IMATGE REAL I ANIMACIÓ

El llargmetratge alterna les imatges reals actuals amb les animacions, que serveixen per recrear les escenes durant la vida del nen.

'Un estel fugaç' (Espanya-Mèxic 2024) té guió del codirector Arturo Méndiz; està produïda per Bastian Films, Btcom, Tilma Films, Nimagai Films i Inbursa; amb el patrocini de la Fundación Mémora; i la col·laboració del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, l'Icec (Generalitat), Eficine Producción, 3Cat i Unir.

ELS CODIRECTORS

Ignasi Guerrero és director de fotografia i operador dels documentals 'El lápiz, la nieve y la hierba' (2017), 'Pilar Lorengar; la voz y el silencio' (2016) i 'Tras la pista de Otal' (2008), i dirigeix projectes creatius en l'agència i productora Btcom, de la qual és soci cofundador.

Arturo Méndiz és director de documentals per a cinema i televisió com 'El lápiz, la nieve y la hierba' (2017) i 'Pilar Lorengar; la voz y el silencio' (2016), en els quals va treballar amb Guerrero; i és un productor amb més de 300 premis internacionals, inclosa la Palma d'Or a Cannes per 'Timecode' (2016), una nominació a l'Oscar i tres Premis Goya.