Doctorands catalans reclamen a la Generalitat, el Govern central i les universitats millorar les seves condicions

BARCELONA 11 des. (EUROPA PRESS) -

Les assemblees de doctorands d'universitats públiques de Catalunya s'han unit per "augmentar la capacitat de pressió" i reclamar a la Generalitat, el Govern central i les universitats millores en les seves condicions, com el quart any de contracte amb caràcter retroactiu i l'equiparació entre els diferents centres i tipus de contracte.

En una roda de premsa aquest dimecres, representants del col·lectiu, amb el suport de CCOO, CGT, UGT, i Front d'Estudiants, han presentat una campanya reivindicativa per demanar també més mitjans per fer la seva feina, la revisió de l'Estatut de doctorands, i una actualització del salari "que porta anys sense revisar-se".

També han insistit en ser interlocutors amb la Conselleria de Recerca i Universitats de la Generalitat, reclamen canals d'accés a una carrera acadèmica amb garanties, i han anunciat "futures accions i mobilitzacions tant a les universitats com davant dels responsables polítics" per reivindicar les seves peticions.