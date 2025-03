El DocsBarcelona obrirà amb el documental 'Riefenstahl' i homenatjarà Heino Deckert

BARCELONA 26 març (EUROPA PRESS) -

El 28è Festival Internacional de Cinema Documental de Barcelona - DocsBarcelona, que se celebrarà del 8 al 18 de maig, obrirà amb el documental 'Riefenstahl', d'Andres Veiel, comptarà amb Alemanya com a país convidat i homenatjarà el productor i distribuïdor alemany Heino Deckert.

Amb material d'arxiu inèdit, pel·lícules privades, cartes i fotos, el director ofereix un retrat de la controvertida Leni Riefenstahl, directora d''El triunfo de la voluntad' i 'Olympia', que coincideix amb el 80è aniversari de la fi de la Segona Guerra Mundial, ha informat el festival aquest dimecres en un comunicat.

La directora artística i cap de programació del DocsBarcelona, Maria Colomer, ha destacat que 'Riefenstahl' reflexiona sobre cinema i poder "a través d'una directora que va controlar la seva pròpia narrativa i les imatges que, amb el temps, revelen més del que amaguen".

"En un moment de canvi polític, guerra i creixent inestabilitat, el documental recorda el poder seductor de les imatges i les narratives, al mateix temps que planteja la pregunta 'quina és la responsabilitat de l'artista?", ha explicat Colomer.

El DocsBarcelona comptarà amb Alemanya com a país convidat, posant en relleu el seu llegat històric i impacte en el sector de la no-ficció cinematogràfica, i homenatjarà amb el Docs d'Honor 2025 Heino Deckert, qui oferirà una classe magistral a la Filmoteca de Catalunya i es projectaran dues de les seves obres emblemàtiques, 'Rabbit à la Berlin' i 'Heimat Is a Space in Time'.