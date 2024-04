El DocsBarcelona tindrà 40 llargmetratges i qüestionarà els colonialismes

Rebrà la visita del cineasta rus Viktor Kossakovski

BARCELONA, 16 abr. (EUROPA PRESS) -

El 27è Festival Internacional de Cinema Documental DocsBarcelona qüestionarà els colonialismes del 2 al 12 de maig amb una programació de 40 llargmetratges i 10 curtmetratges, informa el certamen en un comunicat d'aquest dimarts.

Docs&Pearls serà a partir d'ara la Secció Oficial del certamen; Docs&Cat acompanyarà el talent català; la secció temàtica no competitiva Docs&Love projectarà sis llargmetratges sobre diferents formes d'amor; i també s'organitzaran les habituals seccions Docs&Teens i DOC-O.

Amb el CCCB i els cinemes Renoir Floridablanca com a seus, i amb Filmin com a finestra virtual, el festival DocsBarcelona continua "sent una cita cultural imprescindible de la capital catalana", i l'11 de maig donarà a conèixer el seu palmarès en una gala que se celebrarà al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB).

La directora artística del festival, Anna Petrus, ha assegurat que el DocsBarcelona d'enguany estarà "ple de descobriments i portes que s'obren per convidar a transitar vies encara no explorades, plenes d'interrogants i eines per desaprendre i aprendre de nou maneres diverses de pensar i de ser al món".

Així mateix, es retrà homenatge als cineastes francesos Raymond Depardon i Claudine Nougaret, que rebran el Premi Docs d'Honor i se'ls farà una retrospectiva juntament amb la Filmoteca de Catalunya, amb la projecció de 'Journal de France' (2012) i de dos títols signats per Depardon: '10e Chambre' (2004) i 'La Vie Moderne' (2008).

DOCUMENTALS

El festival s'inaugurarà el 2 de maig amb 'Agent of Happiness', una coproducció entre Hongria i Bhutan dirigida per Arun Bhattarai i Dorottya Zurbó que es va presentar en el Festival de Sundance, i en què es qüestiona l'etiqueta de Bhutan com a país més feliç del planeta.

Els 15 títols de la Secció Oficial Docs&Pearls (13 dels quals estrenes a Espanya i dues estrenes europees) compten amb el punt de vista d'11 directores, però també de set cineastes racialitzats i de la comunitat LGBTIQ+, i sis parlaran de la mirada colonial i els "privilegis i camins per a la descolonització".

El DocsBarcelona d'enguany rebrà la visita del cineasta rus Viktor Kossakovski, que torna al festival per presentar la seva última pel·lícula 'Architecton', estrenada en la Berlinale i amb la qual "alerta sobre l'impacte devastador del ciment".